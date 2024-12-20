Отек Квинке, астма и аллергия: терапевт перечислила последствия некачественной ели в доме

Врач-терапевт одной из частных клиник Ижевска Антонина Куликова призвала россиян ответственно относиться к покупке живой ели для украшения дома в преддверии Нового года, сообщил udm-info.ru.

Врач-терапевт Куликова пояснила, что живая елка в доме может стать источником появления в помещениях различных насекомых: тли, жуков-короедов, клещей и пауков. Медик пояснила, что насекомые могут жить на ветках дерева или в его коре.

Терапевт Куликова отметила, что после вырубки ели ее продавцы могут не следить за условиями содержания дерева. В результате на срубе может образоваться гниль, которая станет источником различных бактерий и грибков. Эксперт уточнила, что плесневые грибы вызывают у людей аллергические реакции, астму и отек Квинке.

«Поэтому к выбору елки нужно подходить ответственно, покупать ее только в официальных местах — там деревья выращены под контролем специалистов, тщательно проверены», — рассказала врач-терапевт одной из частных клиник Ижевска Антонина Куликова.

Врач-терапевт Куликова отметила, что ели, выращенные в специальных заповедниках, не представляют угрозы для человеческого организма. Издание отметило, что в местных группах обычно публикуют адреса официально отведенных мест для продажи елей.

Ранее сообщалось, что высота ели в Красноярске достигает высоты 18-этажного дома.