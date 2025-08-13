Отец младенца, которого избила мать, признал дочь и готов забрать из Дома малютки

У двухмесячной девочки, которую в состоянии алкогольного опьянения избила 25-летняя мать, появился шанс жить в семье, а не в Доме малютки. Пока девушка находится под стражей, ребенка готов забрать отец, сообщил karelinform.ru. Ранее мужчина не признавал факт отцовства.

Отец девочки — кадровый военный, офицер, сообщил телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться». По информации канала, у молодого человека были основания сомневаться в отцовстве. Теперь он уверен, что дочь его. Молодой человек написал заявление с просьбой предоставить ему отпуск по уходу за ребенком. Его родители проживают в Центральной России. Семья решила, что заберет малышку из Карелии и будут воспитывать ее вместе.

По информации канала, мама девочки проинформирована о намерении отца ребенка. В настоящее время молодой человек ждет решения суда. Он надеется, что ему разрешат забрать малышку из Дома малютки. Предположительно, мать могут лишить родительских прав.

По данным издания, девушка до 13 сентября будет находиться в СИЗО. После избиения двухмесячную девочку госпитализировали в травматологическое отделение. Медики диагностировали сотрясение мозга. Состояние новорожденной оценивалось как средней тяжести. Предполагается, что дочь мешала матери отдыхать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она проявила по отношению к ребенку агрессию.

