Отец подростка спрятался под кровать от судебных приставов — долг по алиментам достиг 1,5 млн руб.

Судебные приставы Кузбасса разыскивали должника, который задолжал своему 14-летнему сыну почти 1,5 млн руб. алиментов, проинформировали в региональном управлении ФССП. Мужчина скрывался от приставов, не платил и не являлся по вызовам. В день обнаружения он предпринял нестандартный способ, чтобы остаться незамеченным, сообщил VSE42.RU .

По информации ведомства, в ходе проверки съемной квартиры по месту регистрации должника сотрудники обнаружили его под кроватью. Арендаторы сообщили, что он там не живет, но после осмотра помещения мужчина был найден и доставлен в отделение.

Задолжав алименты, мужчина уже имел административное взыскание — ему назначили 20 часов обязательных работ, но он отбывать их не стал. В связи с этим в отношении неплательщика возбуждено уголовное дело. Помимо этого, составлены четыре административных протокола за нарушения в рамках исполнительного производства, а также наложен арест на принадлежащее ему имущество с последующим изъятием.

После разъяснительной беседы должник приступил к обязательным работам, стал являться на прием к приставу и погасил 15 тыс. руб. в счет арестованного имущества. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье судебные приставы взыскали с должника алименты на 20,6 млн руб.