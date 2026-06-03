В Подмосковье судебные приставы взыскали с должника алименты на 20,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

По данным ведомства, местный житель должен был ежемесячно перечислять алименты на содержание двоих детей в размере одной трети своих доходов. Соответствующее судебное решение вступило в силу в конце 2023 года.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не исполнял судебное решение, и сумма задолженности превысила 20,6 млн рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство. Расчет задолженности поступил мужчине в личный кабинет на сайте Госуслуг.

В ходе исполнительных действий судебный пристав арестовала по месту жительства должника предметы бытовой техники, а также разъяснила ему информацию о мерах принудительного исполнения, в том числе о запрете на выезд за границу и о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля.

В результате мужчина полностью выплатил долг. На следующий день он предоставил платежные документы об уплате 7,1 млн рублей, а еще через день перечислил 13,5 млн рублей алиментов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снизился уровень преступности.