Леонид Говоров — маршал Советского Союза, который подписал приказ о награждении отца президента РФ. Владимир Спиридонович был удостоен медали за участие в боях на плацдарме «Невский пятачок». В Ленобласти он получил ранение в ногу. Для спасения требовалось перебраться на большую землю. Помощь оказал сосед по дому в Петергофе, который оказался случайным свидетелем. Несмотря на обстрелы со стороны немцев, мужчина дотянул раненого отца Путина до пункта назначения.

По информации издания, под приказом о награждении также стоит подпись члена военного совета Ленинградского фронта, генерал-лейтенанта Владимира Богаткина. Поводом для награждения стало образцовое выполнение боевых заданий советского командования. В приказе указано, что Владимир Спиридонович проявил мужество и доблесть.

«Награждаю медалью „За боевые заслуги“ красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии — ныне инвалида Отечественной войны», — говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно рассказывал о жизни семьи в годы Великой Отечественной войны. Лидер уверен, что преступления немцем и их соратников должны быть справедливо оценены в системе международного права. Происходящие события глава государства считает трагедией народа и геноцидом. Он уважительно относится к ветеранам и соотечественникам, которые преодолели все сложности. Люди гибли не только от агрессии противника, но голода и болезней. Единство граждан — пример для подражания современного поколения.

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