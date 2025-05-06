Захарова обвинила Зеленского в издевательстве над ветеранами

Украинский президент Владимир Зеленский издевается над теми людьми, которые дожили до 80-летия Победы и хотят отпраздновать 9 Мая. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел. Ее слова привело РИА Новости.

По мнению дипломата, для Зеленского давно не осталось ничего святого. Он уже надругался над памятью собственного деда, который воевал в годы войны. Теперь он принялся за остальных.

«Глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая», — указала она.

Захарова напомнила, что Зеленский раньше угрожал всем участникам и зрителям парада 9 мая в Москве. Вслед за этим он попытался спихнуть ответственность на Россию, якобы она захочет устроить провокацию. Представитель МИД добавила, что Украина постоянно подтверждает участие в терактах, которые проводятся против россиян.

Ранее Захарова иронично прокомментировала информацию о секретной подготовке Британии к вооруженному конфликту с Россией. По ее мнению, английский король мог бы создать армию из банкиров, ученых и дизайнеров. В качестве прикрытия и усиления у такой армии смогут выступать провалившиеся политики. К посту Мария Захарова прикрепила фото публичных личностей Великобритании.