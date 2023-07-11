Отец убил подругу дочери: в Челябинской области жители шокированы признанием мужчины

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял под личный контроль дело о гибели 11-летней девочки и распорядился оказывать помощь семье ребенка, сообщает kursdela.biz . Алексей Текслер искренне соболезнует семье и всем жителям города Сим.

На данный момент правоохранительные органы разбираются, что произошло в городе Сим. Вечером, 10 июля, пропала несовершеннолетняя девочка. Она играла с подругой в парке. По версии задержанного обвиняемого в убийстве мужчины, он поехал за дочерью и ее подругой в парк, чтобы отвести их домой. Сначала привез дочь, затем поехал к дому ее подруги.

Вернувшись вечером, сказал, что ребенок отказался ехать с ним, поэтому он высадил ее по дороге, а сам отправился на ферму. Позже мужчина признался, что выпил несколько бутылок пива и не смог контролировать свои действия, поэтому убил девочку.

Тело нашли лишь утром. Всю ночь родственники, волонтеры и жители Сима искали пропавшего ребенка. Соседи утверждают, что предполагаемый убийца - самый обычный человек, от которого такого не ожидали.