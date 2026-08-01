«Признание вклада учителей». Педагогам со стажем от 20 лет хотят ввести надбавку к пенсии

Заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш в интервью ТАСС , что учителям с многолетним стажем необходима доплата к пенсии по аналогии с военными.

Парламентарий указал: при выработке 35–38 лет средняя выплата педагогу составляет 22,4 тыс. руб., а в регионах с низкими зарплатами падает до 13–16 тыс. руб., что существенно меньше пенсий силовиков и госслужащих.

Он напомнил, что учителя имеют право на досрочный выход после 25 лет спецстажа, но сама пенсия начисляется по общим правилам – от накопленных баллов. Из-за скромных зарплат, даже работая на 1,5 ставки, за 30 лет редко удается набрать более 110–130 баллов. Депутат предлагает педагогам государственных школ со стажем от 20 лет ежемесячную надбавку в 10% от регионального прожиточного минимума пенсионера. За каждые последующие 5 лет доплату повышать на 5% (при 25 годах – 15%, при 30 – 20%), а для сельских и северных учителей – с районными коэффициентами.

«Доплата должна назначаться автоматически, по данным Соцфонда, без лишних справок. Это признание вклада педагогов в будущее страны», – цитирует Панеша агентство.

При этом он добавил, что надбавка не решит ключевую проблему – низких окладов (в регионах 20–30 тыс. руб.). Отсюда малые отчисления в СФ, нехватка баллов даже за 40 лет работы.

«Замкнутый круг: маленькая зарплата – маленькие отчисления – маленькая пенсия. Доплата не изменит ситуацию, если база остается на уровне выживания», – резюмировал депутат.

По его мнению, одновременно надо пересмотреть систему оплаты: поднять базовые оклады до средней по региону, обеспечить достойные взносы в Соцфонд и увеличить число пенсионных баллов за каждый год педстажа, чтобы педагог мог накопить достойный коэффициент даже при невысоком доходе.

Ранее эксперт Сафонов заявил, что средняя пенсия учителей в 2026 году превысит 22 тысячи рублей.