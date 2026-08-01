«Засчитают каждый месяц». Работающим пенсионерам повысят выплаты

С 1 августа текущего года в России запланировано повышение пенсионных выплат для граждан, продолжающих трудовую деятельность. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин.

«Будут учтен трудовой стаж и выплаченные работодателями страховые взносы за последние 12 месяцев работы», — пояснил эксперт.

Представитель академии уточнил, что увеличение выплат затронет получателей страховых пенсий по старости и инвалидности. Прибавка предусмотрена для тех россиян, кто осуществлял трудовую деятельность на протяжении 2025 года, а их работодатели производили отчисления страховых взносов.

Кроме того, как добавил Виктор Ляшок, перерасчет также коснется пенсий, назначаемых по случаю утраты кормильца. Это произойдет в том случае, если на индивидуальный лицевой счет умершего лица поступили страховые взносы, не учтенные при предшествующем назначении государственной выплаты.

Ранее сообщалось о том, что три категории россиян ждет повышение пенсий с 1 августа.