«Технологии на маршруте». Пассажирам разрешат оплачивать проезд через NFC и биометрию

С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси. Соответствующий приказ выпущен Минтрансом.

Документ предусматривает, что оплатить поездку, купить билет или пройти посадку теперь можно будет с использованием NFC-устройств и Единой биометрической системы.

Кроме того, пассажиры получат возможность подтверждать свое право на льготный проезд через мессенджер Max, при условии наличия технической поддержки такого функционала. Также нововведения гарантируют бесплатный доступ к комнатам ожидания и санитарным комнатам на автовокзалах: за час до отправления рейса и в течение часа после прибытия.

Перевозчиков обязали указывать в билетах градацию уровня комфорта, если на одном маршруте действуют разные тарифные предложения.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры Мострансавто совершили почти 40 млн поездок в автобусах.