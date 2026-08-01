«Деньги придут сами». Индексация маткапитала с 2027: доплатят только за неизрасходованный остаток

С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Размер прибавки станет известен позднее – ее вычислят на основе реального уровня инфляции, зафиксированного по итогам 2026 года.

Парламентарий подчеркнул: пересчет сумм происходит автоматически, без каких-либо заявлений или визитов в соцзащиту. Увеличение коснется всех действующих сертификатов, включая неизрасходованный остаток средств.

При этом депутат обратил внимание на существенный нюанс: если часть денег уже израсходована, индексации подлежит только оставшаяся сумма.

«Поэтому рекомендую семьям, которые собираются совершить какие-то крупные покупки на средства материнского капитала – вроде первого взноса по ипотеке, учитывать будущий перерасчет. Это в любом случае - несколько десятков тысяч рублей», – добавил Коломейцев.

Кроме того, он напомнил, что в большинстве регионов действуют собственные программы регионального маткапитала, однако их условия и размеры варьируются.

«Так что коснется ли их индексация и в каком объеме, если да, нужно уточнять непосредственно в социальном фонде субъекта», – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Рыбальченко предложил ввести маткапитал для многодетных в 1 млн рублей.