Гражданин США Парвизи, которому московские медики вернули способность ходить после того, как клиники других стран отказали ему в лечении, поделился воспоминаниями о пребывании в НИИ имени Склифосовского. Особенно тепло он отозвался о завтраках — блинчики, подаваемые в больнице, уже стали для него предметом ностальгии.

Как ранее сообщали в столичном департаменте здравоохранения, специалисты института Склифосовского вылечили травму позвоночника американца всего за одни сутки. Несколько месяцев назад мужчина получил повреждение во время спортивных занятий, после чего его состояние ухудшалось: одна нижняя конечность практически утратила подвижность.

Пациент высоко оценил слаженность персонала и доброжелательную обстановку в стационаре.

«Это касается каждого — от уборщиц до медсестер. Помню, женщина из клининговой службы каждое утро заходила в палату и сначала убеждалась, сплю я или бодрствую, чтобы не потревожить меня. Питание тоже было на высоте, особенно завтраки и те самые блинчики — я уже скучаю по ним», — поделился американец.

Кроме того, Парвизи добавил, что после хирургического вмешательства проходил курс массажа и посещал барокамеру для ускорения реабилитации.

Ранее сообщалось о том, что в магазинах Вашингтона вырос спрос на российский квас.