«Экономим на номере». Туристы бегут из гостиниц Турции в частные дома

Все больше гостей страны отдают предпочтение частным апартаментам и домам, а не классическим гостиницам. Об этом, комментируя официальную статистику, сообщила РИА Новости представитель отрасли Дениз Кашыр. Поводом для обсуждения послужили данные Института статистики Турции (TÜİK), обнародованные в пятницу: согласно опубликованным сведениям, во втором квартале 2026 года доходы туристической сферы сократились на 2,6% в годовом выражении, а число зарубежных гостей уменьшилось на 5,1%.

Повышение трат на размещение, перелеты и досуг вынуждает туристов искать более экономные решения, пояснила в беседе с агентством.

«Повышение расходов на проживание, транспорт и отдых заставляет туристов искать более экономичные варианты. Спрос на отдых не исчезает, он лишь меняет формат: все больше людей предпочитают апартаменты и дома, которые позволяют сократить расходы и чувствовать себя как дома», — приводит ее слова пресс-служба.

По оценке Кашыр, опубликованные данные TÜİK свидетельствуют не столько об охлаждении интереса к турецким курортам, сколько о смене модели потребления. Рост цен на отели, по ее словам, подталкивает часть туристов к выбору альтернативных вариантов, включая проживание у друзей или родственников.

Примечательно, что статистика подтверждает этот тренд: во втором квартале 60,3% граждан Турции, проживающих за рубежом, посетили страну именно с целью встречи с близкими, что отражает стремление к более комфортным и доступным форматам поездок.

Ранее сообщалось о том, что туристы отеля в Белеке пожаловались на запах оливковых заводов и гари по вечерам.