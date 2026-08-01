«Богу виднее, что для нас лучше». Священник — о вреде магии в карьере

Обращение к оккультизму для решения карьерных вопросов может нанести серьезный духовный вред, поскольку предполагает контакт с инфернальными силами. Об этом РИА Новости заявил глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

По его словам, такие услуги чаще всего являются спекуляцией на желании человека решить проблемы магией.

Он добавил, что даже если подобная «услуга» оказывается реальной, она неизбежно влечет духовный ущерб, так как это «общение с миром инфернальным, а не светлым».

Протоиерей предостерег от попыток «пролезать в невидимый мир через черный ход», отметив, что подлинное общение с Богом достигается через очищение души. Он сравнил современные «карьерные привороты» с языческими обрядами прошлого, напомнив, что «нет ничего нового под солнцем».

Священник также указал, что пользователи таких услуг демонстрируют магическое сознание, воспринимая отношения с высшими силами как договор.

«Я что-то сейчас сделаю по предложенной мне схеме, оплачу по тарифу — и буду ждать гарантированного результата», - добавил протоиерей.

В отличие от магии, христианство, по его словам, не обещает земных благ в обмен на благочестие. Оно обещает богообщение, которое начинается здесь и продолжается в вечности.

«Даже если мы уверены, что просим у Бога что-то правильное, мы исходим из того, что Богу из любви к нам виднее, что для нас хорошо», — заключил протоиерей.

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