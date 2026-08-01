«Это реальная помощь». Семьям с двумя детьми упростят ипотечные каникулы — без справок о доходах

С 1 сентября российские семьи, в которых появился второй или последующий ребенок, смогут будет проще оформить ипотечные каникулы.

Как сообщил РИА Новости Валерий Тумин, член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы, подтверждать сокращение доходов для этого больше не придется.

До настоящего времени отечественное законодательство разрешало заемщикам с детьми оформлять полугодовые кредитные каникулы по ипотеке лишь при условии, что их доходы упали более чем на 20%, а ежемесячные траты на обслуживание займа превышали 40% среднемесячных поступлений.

«С 1 сентября заработает закон, направленный на поддержку семей с детьми, - при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка они получат возможность оформить ипотечные каникулы просто на основании факта рождения или усыновления. При этом критерий снижения дохода применяться не будет», - пояснил Тумин, отметив, что нововведение затронет значительную часть заемщиков.

Парламентарий также напомнил, что льготный период может длиться до 18 месяцев. Подать заявление разрешается в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Для получения послаблений необходимо, чтобы ипотечное жилье являлось единственным, сумма кредита не превышала 15 миллионов рублей, а у заемщика отсутствовала просроченная задолженность.

Вместе с тем эксперт предостерегает: важно учитывать и скрытые издержки. На время каникул проценты по кредиту продолжают накапливаться, из-за чего итоговая переплата по ипотеке возрастет. Это, в свою очередь, может обернуться либо удлинением срока кредитования, либо повышением размера ежемесячных взносов после завершения льготного периода.

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