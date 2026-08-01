«Легкие под ударом». Онколог Стилиди назвал главную причину рака и способ спасти жизнь

В преддверии Всемирного дня борьбы с раком легкого, который традиционно отмечается 1 августа, главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди в интервью РИА Новости назвал главный фактор риска возникновения этого заболевания.

По словам руководителя профильного учреждения, сегодня в медицинском сообществе не осталось сомнений в том, что ведущую роль в развитии патологии играет именно никотиновая зависимость.

«Поэтому лучшей профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», — приводит его слова источник.

Специалист также обратил внимание на важность данного шага для тех, кому уже поставлен диагноз. Как подчеркивается в сообщении, даже у пациентов с подтвержденным онкологическим диагнозом прекращение курения достоверно повышает показатели результативности проводимой противоопухолевой терапии.

Ранее сообщалось о том, что рак легкого и меланому научились контролировать как диабет.