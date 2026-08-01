«Легкие под ударом». Онколог Стилиди назвал главную причину рака и способ спасти жизнь
Онколог Стилиди: отказ от курения – лучшая профилактика рака легкого
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
В преддверии Всемирного дня борьбы с раком легкого, который традиционно отмечается 1 августа, главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди в интервью РИА Новости назвал главный фактор риска возникновения этого заболевания.
По словам руководителя профильного учреждения, сегодня в медицинском сообществе не осталось сомнений в том, что ведущую роль в развитии патологии играет именно никотиновая зависимость.
«Поэтому лучшей профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», — приводит его слова источник.
Специалист также обратил внимание на важность данного шага для тех, кому уже поставлен диагноз. Как подчеркивается в сообщении, даже у пациентов с подтвержденным онкологическим диагнозом прекращение курения достоверно повышает показатели результативности проводимой противоопухолевой терапии.
Ранее сообщалось о том, что рак легкого и меланому научились контролировать как диабет.