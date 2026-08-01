«Не берите гиганта». Как выбрать спелый арбуз: Роспотребнадзор назвал семь признаков

Представители Роспотребнадзора в интервью РИА Новости перечислили критерии выбора спелого арбуза. Качественный плод имеет цельную твердую корку без дефектов, насыщенный окрас и желтоватое пятно на боку. Мякоть должна быть сочной, без слизи.

«При выборе арбуза обратите внимание на внешний вид: он обычно крупный, с целой коркой, яркой контрастной окраской. Светлое пятно от земли — максимально желтое, иногда с оранжевым оттенком», — отметили в ведомстве.

Спелый плод отличается блестящей твердой коркой — если ноготь легко протыкает кожуру, арбуз, вероятно, незрелый. Усик и плодоножка у такого плода обычно сухие. Мякоть — сочная, нежная, сладкая, семена вызревшие, черные или коричневые. О зрелости также говорят вибрация при ударе ладонью, звонкий звук при постукивании и хруст при сжатии.

Специалисты советуют не брать ни самый большой, ни самый маленький арбуз — оптимален средний размер, так как плоды одной зрелости сильно не различаются по величине.

Резать арбуз или дыню на части и вырезать кусок «на пробу» нельзя: в месте разреза быстро размножаются бактерии, что грозит инфекциями. Разрезанные плоды хранят только в холодильнике. При появлении кислого запаха употреблять их запрещено — это признак порчи и риска отравления.

Ранее сообщалось о том, что цены на арбузы и дыни в России выросли на 39–42% за год.