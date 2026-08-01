«Дым над Кремлем и 10 машин МЧС». В храме Василия Блаженного произошло возгорание

В Москве произошло возгорание в здании храма Василия Блаженного, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным источника, инцидент случился на первом этаже в кабинете директора, где загорелись личные вещи и предметы мебели. Огонь охватил территорию площадью около десяти квадратных метров. К месту ЧП оперативно прибыли десять пожарных машин.

Позднее в экстренных ведомствах уточнили, что возгорание удалось полностью ликвидировать. Сведения о пострадавших в результате происшествия в оперативные службы не поступали .

Храм Василия Блаженного, официально именуемый собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, был построен в середине XVI века — с 1555 по 1561 год. Его возведение проходило по распоряжению царя Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством и присоединения этих территорий к Русскому государству.

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