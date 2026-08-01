Сколько БПЛА сбили над регионами России в июле 2026: официальная сводка Минобороны

За июль российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали как минимум 21 760 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости .

Пиковые показатели сбитых дронов пришлись на 24-е и 25-е число: в первый из этих дней было поражено 937 единиц, во второй – 1060, следует из ежемесячного отчета ведомства. Как подчеркивается в материалах оборонного министерства, абсолютное большинство воздушных атак зафиксировано в регионах европейской части страны.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 31 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сили 371 украинский БПЛА.