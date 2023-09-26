Отказ от кофе, сладкого и жирного: Как вести себя метеозависимым людям с 26 по 28 сентября

Врач скорой помощи Сергей Сенчуков рассказал, что в дни магнитных бурь люди чаще вызывают скорую помощь и ощущают общее недомогание. Есть несколько способов, которые позволят россиянам легче переносить природное явление, сообщает newizv.ru .

Профессор Николай Малышев также отмечает, что особенно тяжело в дни магнитных бурь тем людям, у кого есть проблемы с заболеванием сердечно-сосудистой системы. С 26 по 28 сентября таким россиянам стоит быть особенно осторожными, потому что ожидается магнитная буря мощностью пять баллов.

Профессор Денис Иванов рекомендует отказаться от жирной пищи и длительного пребывания за гаджетами. Важно в эти дни особенно следить за режимом и хорошо выспаться. Если человек принимает лекарства, то не пропускать ни один из приемов. Лучше подготовить спазмалитики.

Ученые не рекомендуют в дни, когда на Солнце фиксируют вспышки, пить много кофе и советуют отказаться от приема спиртных напитков. Также желательно исключить из рациона мучные продукты. Важно пить много воды и употреблять сезонные овощи и фрукты.