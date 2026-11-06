Иран просит у Путина С-400 после ударов США и Израиля

The Telegraph: Тегеран ведет переговоры с Москвой о покупке С-400

Политика

Иран ведет переговоры с Россией о приобретении зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, глава иранской службы безопасности Мохсен Резаи передал российскому лидеру Владимиру Путину личное письмо от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. В нем содержится просьба о поставке этих систем. Тегеран надеется восстановить свою противовоздушную оборону после разрушительных ударов США и Израиля.

При этом, по данным газеты, Москва может неохотно пойти на поставку С-400 из-за собственных военных потребностей на Украине.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде украинского народа.

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