«Пулеметные очереди не смолкали»: очевидцы рассказали о ночном напете БПЛА на Кубань

«Ъ»: живущие у НПЗ россияне пережили 5-часовые пулеметные очереди и едкий дым

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/Sergii Vasylchenko]

В ночь на 6 ноября поселок Афипский в Краснодарском крае подвергся самой масштабной атаке беспилотников за все время. Как сообщает «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на местных жителей и оперативный штаб региона, этот удар стал одним из самых агрессивных и запоминающихся для населения. Южане признаются, что пережили настоящий кошмар.

По официальным данным кубанского оперштаба, из-за падения обломков сбитых БПЛА началось возгорание на территории одного из местных предприятий, а в одной из малоэтажек взрывной волной выбило стекла. К счастью, обошлось без жертв.

Очевидцы из числа местных жителей описывают происходившее как беспрецедентный непрерывный обстрел. Воздушная тревога возобновилась около 03:00 и продолжалась вплоть до 08:30. Люди провели всю ночь в коридорах и ванных комнатах: в отличие от прошлых налетов, паузы между взрывами и работой ПВО составляли не более пяти минут. Из-за ЧП сотрудников Афипского НПЗ утром развернули на проходной и отправили по домам, а школьникам и воспитанникам детсадов разрешили пропустить занятия. Поселок заволокло черным дымом, а осколки повредили припаркованные во дворах автомобили.

Досталось и соседней Адыгее. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, в ауле Шенджий от падения обломков пострадал мужчина — врачи оказали ему помощь на месте. В районе поселка Энем фрагменты дронов пробили крышу склада, выбили стекла в трех частных домах и обрушили линии электропередачи.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника над 10 регионами страны, а также акваториями Черного и Азовского морей. Власть еще раз строго напомнила об уголовной ответственности за съемку работы систем ПВО и призвала жителей не подходить к фрагментам сбитых аппаратов.

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