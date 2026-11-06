«Учусь у них»: иностранный фигурист пришел в восторг от прыжков россиян

Заявление фигуриста прозвучало во время этапа международной серии Гран-при, проходящего в китайском Шэньчжэне. По итогам короткой программы Сато расположился на промежуточной второй строчке турнирной таблицы. Он честно признался, что восхищался российскими коллегами, наблюдая за их выступлениями.

«Я уже знаю, что они очень сильные фигуристы, качество их прыжков просто фантастическое. Думаю, я могу многому научиться у них обоих», — сказал Сато.

Стоит отметить, что российские атлеты удерживают позиции в лидирующей группе: Евгений Семененко замкнул тройку сильнейших, а Владислав Дикиджи занял четвертое место. Назвав россиян невероятно сильными соперниками, японский спортсмен подчеркнул, что рассчитывает перенять опыт и многому научиться у обоих конкурентов.