«Учусь у них»: иностранный фигурист пришел в восторг от прыжков россиян

РИАН-Спорт: японский фигурист Сато восхитился прыжками россиян на Гран-при

Культура и спорт

Фото: [Медиасток.рф]

Японский фигурист, призер Олимпийских игр Сюн Сато высоко оценил технику российских спортсменов, назвав качество их прыжков фантастическим, передают РИА Новости-Спорт.

Заявление фигуриста прозвучало во время этапа международной серии Гран-при, проходящего в китайском Шэньчжэне. По итогам короткой программы Сато расположился на промежуточной второй строчке турнирной таблицы. Он честно признался, что восхищался российскими коллегами, наблюдая за их выступлениями.

«Я уже знаю, что они очень сильные фигуристы, качество их прыжков просто фантастическое. Думаю, я могу многому научиться у них обоих», — сказал Сато.

Стоит отметить, что российские атлеты удерживают позиции в лидирующей группе: Евгений Семененко замкнул тройку сильнейших, а Владислав Дикиджи занял четвертое место. Назвав россиян невероятно сильными соперниками, японский спортсмен подчеркнул, что рассчитывает перенять опыт и многому научиться у обоих конкурентов.

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