Диетолог Русакова назвала риски полного отказа от животного белка

Диетолог Русакова объяснила, можно ли заменить мясо растительным белком

Здоровье

Закрыть норму белка растительными продуктами можно, но важно учитывать несколько факторов. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на диетолога Дарью Русакову.

По словам специалиста, для взрослого человека норма белка составляет примерно 75–120 г для мужчины и 60–90 г для женщины. В чечевице около 20 г белка на 100 г продукта, в фасоли столько же, в горохе чуть меньше, в сое — до 35 г. Однако растительный белок неполноценен по незаменимым аминокислотам. Чтобы заменить животный белок, придется превысить углеводную составляющую рациона, что неизбежно приведет к набору массы тела. Кроме того, белок из растений хуже усваивается из-за клетчатки. А в бобовых содержатся антинутриенты, которые нужно замачивать, проращивать и долго обрабатывать термически.

Также отказ от животного белка грозит дефицитом витамина B12. При его нехватке страдают нервная система и кроветворение. Кроме того, может возникнуть дефицит цинка, витамина D и омега-3.

Русакова советует не отказываться полностью от мяса, птицы и рыбы. Включать эти продукты в рацион стоит хотя бы два-три раза в неделю. Беременным и кормящим женщинам и вовсе противопоказано урезать животный белок. Также он необходим детям и подросткам. Для пожилых дефицит белка чреват ускорением истощения мышечной массы — саркопенией.

Ранее диетологи назвали главный доступный продукт средиземноморской диеты.

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