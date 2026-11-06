Бывший супруг звезды «Дома-2» обвинил ее в жизни по законам эскорта

Скандал между экс-супругами вспыхнул с новой силой после серии публичных заявлений. По словам Субачева, на протяжении всей совместной жизни основные семейные расходы лежали исключительно на его плечах, в то время как Артемова якобы тратила средства по своему усмотрению и обзаводилась личной недвижимостью. Бизнесмен крайне резко оценил подобный формат отношений, усомнившись в том, что его бывшая возлюбленная добилась финансовых успехов самостоятельно.

«Эскорт — этот термин означает сопровождение. Вы уже поняли, запахло жареным. Я сегодня так размотаю тему — мало никому не покажется! Но это будет вовсе не смешно! Можно ли сказать, что современные семьи становятся похожи на эскорт-схемы? Где женщина сопровождает мужчину ровно до того момента, пока он ее содержит так, как ей хочется, и пока ее это устраивает? Пока ты „на коне“ — все хотят быть рядом!», — возбухает бывший супруг звезды телепроекта.

Сама Александра ранее делилась с аудиторией совершенно иной версией событий. По утверждению экс-звезды телестройки, после расставания она оказалась в крайне тяжелом материальном положении и была вынуждена кардинально урезать привычные траты. Пользователи соцсетей активно обсуждают противоположные позиции бывших супругов, однако никаких официальных подтверждений финансовым претензиям стороны не предоставили.