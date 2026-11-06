Врачи в Красногорске по миниинвазивной методике прооперировали ребенка с врожденным пороком сердца

Кардиохирурги Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля впервые в Подмосковье восстановили работу сердца через небольшой надрез. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка с врожденным пороком сердца. Недостаточность митрального клапана у нее выявили еще в дошкольном возрасте. Со временем из-за патологии качество жизни ребенка начало ухудшаться.

Специалисты центра вместе с врачами Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского провели пациентке сложную операцию по миниинвазивной методике. Через небольшой разрез они реконструировали створки клапана, устранили избыточность тканей и установили опорное кольцо для правильного смыкания.

Операция прошла успешно и без осложнений. Сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время его выпишут.

Это первая подобная операция в Подмосковье. В Центре Рошаля планируют развивать это направление.

В регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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