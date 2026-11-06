Российский офицер спасся от массированного удара хитростью с манекеном

ТАСС: командир Шкуренко спасся от атаки 30 БПЛА и Бабы-Яги с помощью манекена

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Командир штурмового подразделения Андрей Шкуренко избежал гибели под массированным ударом украинских беспилотников, соорудив из амуниции макет собственного тела, сообщает ТАСС.

По словам офицера, на его позицию одновременно обрушилось более тридцати дронов-камикадзе в сопровождении трех тяжелых беспилотников типа «Баба-яга». Оказавшись в критической ситуации под плотным огнем, военный принял решение сымитировать собственную гибель или тяжелое ранение.

Для этого он быстро выложил из элементов амуниции силуэт, напоминающий фигуру человека. Пока противник продолжал наносить удары по фальшивой цели, боец смог незаметно покинуть опасный участок и отойти на безопасное расстояние.

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