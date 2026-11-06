Лидера Aerosmith «отменили» за слова о влечении к своей дочери

Лидер Aerosmith Стивен Тайлер оказался в центре скандала из-за слов, сказанных почти двадцать лет назад. В соцсетях всплыло его интервью 2006 года, где он признался в сексуальном влечении к собственной дочери Лив Тайлер. Об этом сообщает BuzzFeed.

В соцсетях завирусился отрывок из интервью 2006 года. В нем Тайлер внезапно заявил журналисту, что испытывал сексуальное влечение к своему ребенку. Более того, артист сообщил: каждый отец в какой-то степени вожделеет свою дочь. По его словам, это «что-то среднее между девушкой, на которой он женился, и им самим». Рокер поспешил отметить, что понимает разницу между влечением и физическими действиями. Поэтому выражает чувства к дочери в песнях группы.

Пользователи раскритиковали Тайлера за такие откровения. Его назвали «похотливым гремлином» и «животным».

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