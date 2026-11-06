Водитель самосвала погиб при обрушении моста на трассе М-10 в Подмосковье

На Ленинградском шоссе в районе подмосковного Солнечногорска самосвал с не опущенным кузовом задел и обрушил надземный пешеходный мост, передает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Крупный дорожный инцидент произошел на участке трассы М-10 «Россия» неподалеку от деревни Пешки. Во время движения грузовой автомобиль зацепил поднятым кузовом мостовую конструкцию, в результате чего тяжелый надземный пролет рухнул прямо на проезжую часть и полностью накрыл кабину транспортного средства.

По предварительной информации, получивший травмы водитель самосвала скончался на месте до прибытия спасателей.

Отмечается, что из-за упавшей на асфальт конструкции движение по Ленинградскому шоссе в обоих направлениях оказалось временно заблокировано, на месте происшествия образовались многокилометровые заторы. Оперативные службы ликвидируют последствия аварии.