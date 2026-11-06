Водитель самосвала погиб при обрушении моста на трассе М-10 в Подмосковье

112: самосвал обрушил пешеходный мост в Подмосковье, движение на М-10 перекрыли

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

На Ленинградском шоссе в районе подмосковного Солнечногорска самосвал с не опущенным кузовом задел и обрушил надземный пешеходный мост, передает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Крупный дорожный инцидент произошел на участке трассы М-10 «Россия» неподалеку от деревни Пешки. Во время движения грузовой автомобиль зацепил поднятым кузовом мостовую конструкцию, в результате чего тяжелый надземный пролет рухнул прямо на проезжую часть и полностью накрыл кабину транспортного средства.

По предварительной информации, получивший травмы водитель самосвала скончался на месте до прибытия спасателей.

Отмечается, что из-за упавшей на асфальт конструкции движение по Ленинградскому шоссе в обоих направлениях оказалось временно заблокировано, на месте происшествия образовались многокилометровые заторы. Оперативные службы ликвидируют последствия аварии.

Актуально
Солнечногорск

Читайте также

Латвия проверит военные маневры на границе с Россией и Белоруссией

Латвия проверит военные маневры на границе с Россией и Белоруссией

«Деревенская гармошка»: пилот высмеял состояние полосы в аэропорту Кузбасса

«Деревенская гармошка»: пилот высмеял состояние полосы в аэропорту Кузбасса

«Связалась не с тем»: россиянку нашли мертвой рядом с телом возлюбленного

«Связалась не с тем»: россиянку нашли мертвой рядом с телом возлюбленного

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве родственника из-за наследства

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве родственника из-за наследства

Дважды подставил: эксперт рассказал, как ВСУ подменяли геолокацию терминалов Starlink

Дважды подставил: эксперт рассказал, как ВСУ подменяли геолокацию терминалов Starlink

Предсмертные судороги или новая тактика: стало известно, что стоит за атакой на Воронеж

Предсмертные судороги или новая тактика: стало известно, что стоит за атакой на Воронеж

Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

Фальсификат под видом молока: нижегородский Роспотребнадзор зачистил рынок от 1,4 тонны суррогата

Фальсификат под видом молока: нижегородский Роспотребнадзор зачистил рынок от 1,4 тонны суррогата

Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Штраф до ₽700 тыс.: агроном рассказал, чем опасен канадский золотарник

Штраф до ₽700 тыс.: агроном рассказал, чем опасен канадский золотарник

Жесткие меры: миграционная политика РФ направлена на порядок и профилактику

Жесткие меры: миграционная политика РФ направлена на порядок и профилактику

Тайная пыточная под Киевом: скандал вокруг подвала для дезертиров всколыхнул Украину

Тайная пыточная под Киевом: скандал вокруг подвала для дезертиров всколыхнул Украину

Добавьте mosregtoday.ru в избранное