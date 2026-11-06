Обновленный сквер у ДК «Текстильщик» в Волоколамске стал местом семейного отдыха

Новое пространство появилось благодаря инициативе самих горожан. В 2023 году около двух тысяч волоколамцев проголосовали за благоустройство фабричного сквера в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что мнение жителей должно играть ключевую роль при выборе территорий для обновления.



Теперь горожан встречают благоустроенные дорожки общей площадью 1400 квадратных метров и 4000 квадратных метров нового газона. На территории высадили 250 кустарников и более тысячи лилий. В теплое время года пространство дополнят цветущие сирень, чубушник и другие декоративные растения.



Продумали и места для досуга. Здесь появились столы для игры в настольный теннис и шахматы, скамейки, а также качели-перголы с навесами. Для комфорта и безопасности установили современное освещение и девять камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».



Преобразился и сам ДК «Текстильщик». Специалисты отремонтировали фасад здания, восстановили декоративные элементы, обновили штукатурку и выполнили покраску. Работы завершили накануне важной даты: в следующем году дом культуры отметит 90-летие.



Как отметила Наталья Козлова, при благоустройстве особое внимание уделили семейному отдыху. Поблизости расположены школа № 3 и дом культуры, поэтому сквер должен стать удобным местом для родителей и детей. Пока старшие занимаются в кружках, взрослые смогут прогуляться с младшими детьми или отдохнуть на свежем воздухе.



Открытие обновленной территории отметили праздничной программой. Для юных гостей организовали игры и развлечения.