Не дышите над картошкой: врач Кузнецов назвал бесполезные методы лечения от простуды

По словам врача, дышать над картошкой не стоит: эффективность этого метода не доказана. К тому же так можно получить ожог дыхательных путей. Также не стоит надеяться на быстрое выздоровление благодаря луку, чесноку и витамину C — они не ускоряют процесс.

А вот обильное теплое питье, включая чай, действительно снижает выраженность интоксикации. Кроме того, Кузнецов рекомендовал увлажнять воздух в комнате и регулярно проветривать помещение. И больше отдыхать, чтобы у организма были ресурсы для борьбы с инфекцией.

Ранее диетологи назвали главный доступный продукт средиземноморской диеты.