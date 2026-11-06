Не дышите над картошкой: врач Кузнецов назвал бесполезные методы лечения от простуды

Врач Кузнецов назвал бесполезные народные методы лечения простуды

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Эндокринолог Максим Кузнецов оценил эффективность популярных народных методов лечения простуды. Об этом он написал в своем канале.

По словам врача, дышать над картошкой не стоит: эффективность этого метода не доказана. К тому же так можно получить ожог дыхательных путей. Также не стоит надеяться на быстрое выздоровление благодаря луку, чесноку и витамину C — они не ускоряют процесс.

А вот обильное теплое питье, включая чай, действительно снижает выраженность интоксикации. Кроме того, Кузнецов рекомендовал увлажнять воздух в комнате и регулярно проветривать помещение. И больше отдыхать, чтобы у организма были ресурсы для борьбы с инфекцией.

Ранее диетологи назвали главный доступный продукт средиземноморской диеты.

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