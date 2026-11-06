Названа новая новогодняя столица России

Омск официально выиграл статус Новогодней столицы России 2027–2028 годов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Омск официально завоевал статус Новогодней столицы России на зимний сезон 2027–2028 годов по итогам конкурса Минкультуры РФ, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил благодарность за поддержку Администрации Президента России и лично министру культуры Ольге Любимовой. Сибирский мегаполис подхватит праздничную эстафету у Вологды, которая принимает этот статус в 2026 году, и Кирова, носившего звание главной зимней площадки страны в 2025-м.

Параллельно в стране стартует масштабная подготовка к текущему зимнему сезону. Замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что сказочный поезд Деда Мороза отправится в путь из Великого Устюга уже 8 ноября 2026 года. За 63 дня турне состав преодолеет тысячи километров и посетит 65 городов в 36 регионах, включая десяток населенных пунктов, где главный волшебник страны еще никогда не бывал. Отдельной яркой частью маршрута станет специальный рейс по Золотому кольцу в честь его 60-летия — поезд сделает остановки в Нижнем Новгороде, Иваново, Муроме и Ярославле, а завершится большое путешествие 9 января 2027 года.

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