Мэр Киева напомнил Зеленскому о бездействии властей перед отопительным сезоном

Мэр Киева заявил о бездействии властей в вопросе помощи столице

Политика

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского о неготовности столицы к отопительному сезону. Об этом сообщает «Главком».

По словам градоначальника, власти страны почти полгода цинично не утверждали План устойчивости столицы. И при этом рассказывали разные «легенды». Кличко подчеркнул: в Киеве уже работает энергетический штаб. Кроме того, он пожаловался на интенсивность ударов по городу.

Ранее Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Кличко. По его словам, в Киеве сложилась худшая ситуация с энергоснабжением.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде украинского народа.

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