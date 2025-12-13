Отказался от компенсации за покушение на жизнь: экс-подполковник СБУ не стал требовать денег с обвиняемых

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил в интервью РИА Новости, что не станет требовать материальной компенсации с обвиняемых в покушении на его жизнь.

Спикер пояснил, что, хотя формально как потерпевший имеет право подать гражданский иск, считает это нецелесообразным. Он добавил, что такое же право есть у его соседей, чьи машины пострадали при взрыве. При этом, согласно имеющейся информации, двое соседей действительно рассматривают возможность обращения в суд за возмещением ущерба.

«Но дело в том, что с них же взять нечего. У них ничего нет на территории Российской Федерации. Даже арест на имущество накладывать не на что… Так что, как говорится, спасибо, что взял деньгами, я уж как-нибудь и без их денег обойдусь», — отметил собеседник РИА Новости.

Также Прозоров сообщил, что не намерен обжаловать уже вынесенный приговор одному из участников дела.

«Я знаю, что там товарищ Журавлев высказывал пожелание пойти на СВО и искупить свою вину, вот тут я как бы воспротивился, сказал, что нечего, пусть гниет в тюрьме», — уточнил экс-подполковник СБУ.

Судебное разбирательство по обвинению Владимира Головченко и Ивана Паскаря перешло в ключевую стадию — слушание дела по существу. Обвинительное заключение содержит детали операции, подготовленной, согласно данным следствия, украинской стороной.

В марте 2024 года Головченко, именуемый в материалах дела украинским агентом, тайно пересек границу РФ. На территории страны ему были переданы компоненты для сборки взрывного механизма с дистанционным управлением. Из полученных частей он самостоятельно изготовил боеприпас и установил его на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший Василию Прозорову.

Инцидент произошел 12 апреля 2024 года в столичном районе на Коровинском шоссе: взрывное устройство было приведено в действие в момент запуска двигателя автомобиля. По счастливой случайности, находившийся в салоне Прозоров отделался легкими ранениями, не повлекшими серьезных последствий для его здоровья.

