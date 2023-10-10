Отказаться от чтения новостей и выехать за город: Как бороться с тревожностью

В честь Всемирного дня психического здоровья (10 октября) эксперты рассказали, когда человеку стоит обратиться к специалисту, а когда можно справиться с проблемой самостоятельно, пишет интернет-издание « Абзац ».

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что россиянам свойственно испытывать чувство тревожности. Недавние опросы показали, что люди сумели перестроиться под новые реалии и адаптироваться к другой жизни.

Каждый человек переживает стресс поэтапно. После стадии отрицания приходит принятие. Сейчас все меньше людей, которые еще отрицают то, что жизнь изменилась. Алексей Казанцев также отметил еще одну положительную тенденцию – россияне стали обращаться за помощью к специалистам. Не исключение и военные СВО.

«К нам обращаются и участники СВО. Даже в окопах они стараются принимать противотревожные препараты, не седативные, конечно. Пытаются следить за своим здоровьем, пьют поливитамины», – рассказал изданию «Абзац» психиатр-нарколог высшей категории, главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев

Психолог Елена Гусева рассказала, когда человеку не стоит беспокоиться, что он находится на грани нервного срыва. С психическим здоровьем все в порядке, если человек хорошо спит и ест, не потерял интерес к сексу и жизни. Нет проблем и в общении с другими людьми.

В продолжение темы психиатр-нарколог Алексей Казанцев поделился симптомами, когда стоит обратиться к специалисту:

«Включается психосоматика; возникают панические атаки; случаются слишком резкие перепады настроения – от очень приподнятого до апатии и безразличия к окружающим; повышается интерес к алкоголю или запрещённым средствам.»

Алексей Казанцев рекомендует периодически проходить различные тесты, которые предложены в интернете.

Если человек выявил у себя какие-либо симптомы, то психолог Елена Гусева рекомендует самостоятельно начать решать проблему. Сначала контролировать режим сна и отдыха, обеспечить себя полноценным питанием. Лучше читать меньше новостей и при возможности выехать из города хотя бы на выходные. Если нет – то провести день в местном парке или устроить пикник вблизи города.

Елена Гусева особенно с опасением советуют относиться к приему психоактивных веществ. Человек может испытывать временное облегчение, но ситуация не изменится. Также может стать актуальной проблема зависимости.

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