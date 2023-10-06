«Открою страшную тайну»: В Тюменской области увеличилось количество ДТП на трассах

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание, на котором сообщил об увеличении смертельных случаев на трассах региона. Глава отмечает, что большинство аварий спровоцированы невнимательностью водителей.

«Еще раз обращаюсь к жителям и гостям региона. Если объединим усилия, то переломим ситуацию. Аккуратность и внимательность за рулем — первый шаг к безопасности. Своей и тех, кто вам дорог», - рассказал Александр Моор

Однако, дорожное покрытие на некоторых участках некачественное, сообщает nashgorod.ru. Александр Моор сообщил, что причиной ДТП чаще всего становится превышение скорости. В свою очередь директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин уверен, что необходимо контролировать качество дорожного покрытия на трассах.

«Открою страшную тайну — дорожные условия влияют на обстановку всегда, потому что автомобиль едет по дороге», - отметил Алексей Савоськин

Эксперт уверен, что данной теме необходимо уделять внимание на подобных встречах. Некачественное дорожное полотно может стать как прямой причиной аварии, так и второстепенной. В ГУС ТО отметили, что перед покрытием асфальт всегда проверяют.

Чтобы понять, кто прав, корреспондент «Нашего города» и общественники решили лично проверить качество дорог на трассах. В некоторых местах были обнаружены провалины и колеи, другие участки слишком гладкие. Когда отсутствует шероховатость, тормозной путь увеличивается, создается высокий риск заносов. В таком случае водителя обвинят, что он пренебрег правилами скоростного режима, но на самом деле он не смог бы просто затормозить.

Тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников уверен, что в каждом ДТП всегда виноваты водители, потому что доказать вину дорожников практически невозможно.

Еще одна проблема – бетонные ограждения вдоль трассы. Зимой скапливается много снега, который потом стекает на трассу. Обледенение дорог – также серьезная проблема.

«К тому же, если водитель влетит в такое ограждение, то он может перелететь на встречку или же его откинет на свою полосу из-за чего ДТП станет массовым. В случае с металлическим ограждением такого не будет, оно удержит автомобиль и минимизирует последствия ДТП», — говорит общественник.

Тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев уверен, что для уменьшения количества ДТП на трассах, необходимо изменить условия обучения в автошколах.

«У нас учат сдать на права, а не водить. Смотрите, человек сдает на права летом, он вообще не представляет, какие у нас условия зимой. И такой водитель уже потенциально опасен. Вдобавок у нас уроки в автошколах проходят по самым спокойным дорогам», - считает тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев

Губернатор Тюменской области предлагает увеличить количество видеокамер на дороге. Читатели «Нашего города» проголосовали за то, что этот способ может оказаться эффективным. Эксперты же предлагают поднять на следующем заседании комиссии вопрос некачественных дорог. В противном случае водители будут отвечать за ошибки дорожников.