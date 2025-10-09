«Откуда силы берутся?»: баба Зоя из Подмосковья навязала носков для целого батальона бойцов СВО

С начала года 81-летняя Зоя Ивановна Робова из Вербилок связала более 200 пар теплых носков для военнослужащих РФ, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, сообщил REGIONS.

По информации издания, в Вербилках третий год работает Штаб помощи СВО. Волонтеры занимаются подготовкой гуманитарного груза для отправки в зону спецоперации. Активную помощь оказывают даже те жители, кому сложно выходить из дома. 81-летняя Зоя Ивановна приобщилась к помощи с начала СВО. Пенсионерка признается, что продолжит вязать носки, пока хватает сил.

«Откуда силы берутся? Не знаю, но как только подумаю о солдатах, то сразу горы готова свернуть — сажусь и вяжу, чтобы им, родимым, было тепло. Вяжу и молюсь, чтобы их ни одна пуля не задела и они все с победой поскорее домой вернулись. А победа за нами будет, потому что за нами правда и добро», — говорит ветеран.

По данным издания, сейчас у пенсионерки закончилась шерсть. Женщина просит всех, у кого есть ненужные шерстяные вещи, поделиться ими. Активист и волонтер из Вербилок Татьяна Кашуркина высказала мнение, что 81-летняя горожанка — пример для подражания многим. Женщина верит в победу соотечественников и делает все, чтобы помочь военнослужащим в ее приближении.

