Скандал в Дели: сатирическая страница студентов побила рекорды правящей партии из-за таракана

Сатирическая организация, созданная индийскими студентами в ответ на резкое высказывание представителя Верховного суда, неожиданно набрала миллионную аудиторию и вышла на улицы городов. Об этом пишет Газета.ру.

От судейского сравнения до политического манифеста

Необычный символ протеста объединил молодое поколение жителей Индии. Популярное сатирическое движение под официальным названием «Народная партия таракана» выбрало своим главным логотипом привычное бытовое насекомое. Столь специфический выбор стал прямой реакцией на публичное заявление судьи Верховного суда страны Сурьи Канта, который в ходе одного из выступлений позволил себе сравнить оставшихся без работы молодых граждан с паразитами и тараканами.

Автором резонансной идеи выступил студент Бостонского университета Абхиджит Дипке. Основатель платформы признался, что первоначально данный проект задумывался исключительно как безобидный юмористический инструмент для консолидации единомышленников в цифровом пространстве. Однако социальная инициатива мгновенно срезонировала с настроениями в обществе, и за считанные сутки организаторы получили десятки тысяч официальных анкет от желающих пополнить ряды участников.

Интернет-триумф и жесткие ограничения в социальных сетях

Новое движение продемонстрировало феноменальные темпы роста популярности на медийных площадках. Официальное сообщество организации в сети Instagram сумело привлечь порядка 10 млн постоянных верифицированных читателей. Этот показатель позволил сатирическому проекту опередить по числу фолловеров даже официальный цифровой ресурс действующей правящей политической силы страны «Бхаратия джаната парти».

Столь стремительное усиление влияния вызвало ответные меры со стороны государственных контролирующих структур. В частности, профильный аккаунт партии в социальной сети X, насчитывавший около 200 тысяч читателей, подвергся жесткой цензуре. При попытке перехода на данную страницу пользователи из Индии теперь видят официальное уведомление о полной блокировке учетной записи, осуществленной администрацией сервиса в рамках исполнения официального правового распоряжения местных властей.

Выход сатиры на реальные улицы городов

Несмотря на активное противодействие в интернет-пространстве и блокировку ключевых информационных каналов, активисты сумели успешно перенести свою деятельность из плоскости виртуального обсуждения в реальный мир. Движение окончательно переросло рамки локального сетевого мема.

В настоящее время сторонники объединения регулярно организуют масштабные мирные демонстрации и уличные перформансы. Для привлечения максимального внимания общественности и прессы к замалчиваемой проблеме дефицита рабочих мест участники манифестаций массово переодеваются в объемные костюмы тараканов, превращая обидное судейское сравнение в мощное визуальное оружие протеста.