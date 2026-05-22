«Неприятное завершение истории». Милонов — о переходе сына Плющенко под флаг Азербайджана

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с критикой в адрес решения Александра Плющенко о переходе в сборную Азербайджана по фигурному катанию, сообщает «Советский спорт».

Политик подчеркнул, что не берется обсуждать поступки несовершеннолетних, однако в сложившейся ситуации ключевым лицом, по его мнению, является Евгений Плющенко. Парламентарий убежден, что прославленный фигурист поставил карьерные амбиции выше патриотизма и совершил ошибку, позволив отпрыску выступать за другую страну.

Милонов добавил, что в России юному спортсмену оказывалась вся необходимая поддержка, а его уход он назвал горьким финалом этой истории. Сам 13-летний Александр Плющенко пояснил, что по национальности он остается русским, а спортивное гражданство Азербайджана оформлено им на пять лет.

Младший Плющенко выразил надежду на то, что сумеет с честью представлять обе страны и прославлять академию, основанную его отцом.

