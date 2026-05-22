Глава минздрава поел в пензенской детской больнице после слов Матвиенко о «баланде»

Поводом для проверки послужило замечание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ранее заявила, что пациентов в медучреждениях региона кормят «баландой». Об этом проинформировала пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что руководитель ведомства сам попробовал еду в стационаре.

«Министр отметил, что общение с родителями подтвердило: качество питания их устраивает, а ассортимент широк. По итогам посещения лечебного учреждения Вячеслав Космачев заявил, что вопрос качества продуктов взят на особый контроль», — приводит текст сообщения пресс-служба.

Толчком для критики со стороны Матвиенко стали обращения граждан по поводу питания в больницах Пензенской области. Председатель Совфеда озвучила эти жалобы во время «Часа субъекта». Она подчеркнула: в больницах никто не ждет деликатесов, но пища обязана быть полезной, простой и вкусной. Матвиенко отдельно обратила внимание на нарекания по поводу еды в отделениях детской хирургии, назвав сложившуюся ситуацию неприемлемой.

Глава Совфеда поинтересовалась у Космачева, когда тот в последний раз обедал в больнице. Чиновник ответил, что проводил проверку питания в городской больнице №6 Пензы, добавив при этом, что качество приготовления блюд порой зависит от назначенного пациенту лечебного стола.

