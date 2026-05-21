Вместо зеленки: врач Ярцева назвала копеечное средство от опасных садовых ссадин

С наступлением сезона загородного отдыха резко возрастает риск мелких травм, аллергических реакций и ожогов. Специалисты рассказали, какие препараты и перевязочные материалы необходимо держать под рукой на даче. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Защита от аллергии и укусов насекомых за городом

В разгар дачного сезона правильная комплектация домашней медицинской укладки становится залогом безопасности всей семьи. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в эфире профильного городского ресурса детально расписала структуру необходимых защитных средств. Одной из главных опасностей на свежем воздухе эксперт назвала внезапные аллергические проявления, которые могут быть спровоцированы обильным цветением дикорастущих трав, употреблением свежих сезонных ягод или агрессивными укусами насекомых.

Для оперативного купирования подобных симптомов в аптечке обязательно должны присутствовать современные антигистаминные средства. При этом специалист рекомендует приобретать лекарства сразу в двух форматах: таблетированные препараты для системного приема внутрь, а также специализированные гели или мази для наружного нанесения, которые помогают быстро снять локальный зуд, отек и покраснение на коже.

Универсальная помощь при травмах, ожогах и ранах

Вторым неотъемлемым элементом загородного медицинского набора признаны универсальные анальгетики и противовоспалительные средства. Препараты на основе парацетамола или ибупрофена незаменимы при возникновении бытовых травм, растяжений мышц после работы на грядках, а также при резкой головной или зубной боли. Не менее важной частью комплекта являются наружные антисептики, так как выполнение садово-огородных работ неизбежно сопряжено с появлением ссадин, порезов и глубоких ран.

Врач советует отдавать предпочтение классической перекиси водорода и современному водному раствору йода. Последнее средство обладает отличными обеззараживающими свойствами и, в отличие от спиртовых аналогов, абсолютно не вызывает жжения при нанесении, что делает его идеальным для обработки поврежденных кожных покровов у маленьких детей. Кроме того, медик настоятельно рекомендует дополнить арсенал мазью с высоким содержанием пантенола. Данное вещество эффективно снимает воспалительные процессы и значительно ускоряет регенерацию тканей при бытовых ожогах, включая сильные солнечные поражения кожи после долгого пребывания на огороде.

Специфические угрозы летнего отдыха

Эксперт обратила внимание дачников на необходимость защиты от вирусных инфекций, активизирующихся под воздействием внешних факторов. Долгое нахождение под прямыми ультрафиолетовыми лучами в сочетании с купанием в прохладных водоемах способно резко снизить локальный иммунитет, что часто приводит к обострению герпеса. Именно поэтому в аптечке должны находиться специализированные противовирусные таблетки или локальные мази.

Для оказания оперативной первой помощи на природе в наличии всегда должен быть базовый санитарный комплект: