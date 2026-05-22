«Не доводите до суда». Темпы роста банкротств россиян замедлились

В первом квартале 2026 года в России замедлился темп прироста банкротств среди граждан. Об этом сообщается в данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), обнародованных на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии».

С января по март статус банкрота через суд получили 137 466 человек, включая индивидуальных предпринимателей (ИП). Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года (120 937). Годом ранее прирост составлял 34,7%. Доля ИП в общем объеме дел небольшая (5,9%), однако рост их банкротств оказался выше среднего — плюс 29%.

Замедлилась и динамика банкротств через МФЦ. За три месяца 2026 года возбуждено 16 411 таких дел (+5,2% к прошлому году). Год назад этот показатель вырос на 23,6%.

Растет популярность реструктуризации долгов. Суды утвердили 1 149 планов — в 2,4 раза больше, чем годом ранее (477). Доля процедур выросла с 0,4% до 0,8%. Число мировых соглашений увеличилось незначительно: со 152 до 158.

Большинство должников — люди от 25 до 54 лет (77% в первом квартале 2026 года против 75% годом ранее). Доля пенсионеров сократилась с 17% до 14%, а молодежи до 25 лет — выросла с 8% до 9%.

Всего с момента запуска процедуры банкротство прошли 2 221 082 гражданина, из них 7 506 человек (0,3%) — два и более раза. Закон разрешает повторное банкротство через пять лет после завершения первого; кредиторы могут обратиться в суд раньше.

Дела сопровождали 13 608 арбитражных управляющих, причем 90% процедур провели 2 877 из них.

По данным о структуре требований кредиторов (сентябрь 2024 — март 2026 года), 55% требований предъявляют банки, 20% — коллекторы, 19% — ФНС, 3% — компании, еще 4% — прочие кредиторы.

