Москву заполонили гигантские леопардовые слизни

Длина отдельных особей может достигать 20 сантиметров. Каждый такой слизень способен отложить в почву несколько сотен яиц.

Специалист обратил внимание на то, что данные моллюски несут потенциальную угрозу для человека: они выступают переносчиками паразитических червей-нематод. Отдельные виды этих паразитов способны провоцировать заболевания, в том числе менингит.

Заражение возможно, если маленький слизень случайно окажется в организме вместе с плохо вымытой зеленью или овощами. Во избежание этого эксперт рекомендовал тщательно промывать овощную продукцию и листовые салаты перед употреблением.

