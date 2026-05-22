«Не берите иголку в руки». Что нельзя делать в Николу Вешнего 22 мая 2026

22 мая 2026 года выпадает на пятницу. В эту дату православный мир вспоминает важное событие — Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народной традиции этот день называют Никола Вешний, а также Травный или Летний.

Данный праздник считается одним из наиболее почитаемых в году — он знаменует финальную встречу весны с летом. Чтобы следующий год принес достаток и здоровье, важно знать, какие действия благословлены, а какие оказались под строгим запретом именно 22 мая, сообщает «МК».

Что запрещено делать 22 мая 2026 года

Согласно поверьям, нарушение запретов в день памяти Николы Угодника способно лишить человека удачи вплоть до наступления зимы.

— Выполнять тяжелую работу до изнеможения. Особенно не рекомендуется заниматься грязным или чрезмерно сложным трудом в одиночку. Считается грехом трудиться «в поту лица» в ущерб празднованию — иначе все лето пройдет без отдыха.



— Брать или отдавать денежные долги. Вместе с деньгами, по поверью, можно «отдать» собственную удачу и благополучие. Финансовые трудности могут затянуться надолго.



— Заниматься шитьем, вязанием или любым рукоделием. Не стоит брать в руки иголку с ниткой — это якобы «зашить счастье». Также запрещено одалживать инструменты для рукоделия, например прялки или пяльцы.



— Употреблять мясо. Строгого церковного поста в этот день нет (Устав разрешает рыбу, так как праздник), однако народная традиция на Николу Вешнего запрещает мясные блюда, чтобы не прогневать святого — заступника домашнего скота.



— Отказывать в помощи. Если кто-то обратился за поддержкой — отказ считался тяжелым грехом, который может отвернуть судьбу от отказавшего.



— Наглухо закрывать окна и задергивать шторы. Жилище должно «дышать». Солнечный свет и тепло (даже просто открытая форточка) привлекают в дом здоровье и достаток. Существует поверье: Николай Угодник смотрит в окна, чтобы заметить, кому требуется помощь.



— Ссориться и сквернословить. Особенно под запретом обиды детей, пожилых людей и бездомных. Плакать и предаваться унынию сегодня — «весь год проведешь в слезах».



Отдельные предупреждения (опасности дня)

— Не поднимайте упавший нож голыми руками — это, по поверьям, притянет в дом крупную ссору и разлад.



— Не купайтесь в открытых водоемах. Несмотря на теплую погоду, народные верования гласят, что на Николу Вешнего русалки и водяные окончательно пробуждаются и могут утащить неосторожного на дно.



— Не стройте заборы. Считается, что возведение изгородей в этот день «загораживает» путь счастью и финансовым потокам.