«Человек-паук». Полуголый мужчина забрался на самую высокую башню Парижа без страховки

Во Франции сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил восхождение по внешней стене самого высокого парижского здания — башни Монпарнас — без страховки. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В распоряжении редакции оказались видеокадры, на которых запечатлено, как человек с обнаженным торсом, подтягиваясь на руках с этажа на этаж, карабкается вверх по высотному строению. Средств для обеспечения безопасности при падении он не применял.

Собеседник журналистов сообщил, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали этого любителя вертикальных восхождений. Информации о том, сумел ли данный экстремал добраться до верхней точки здания, он не привел.

Ранее сообщалось о том, что жителя Парижа задержали за прыжок с парашютом с Эйфелевой башни.