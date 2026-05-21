«Без защиты не оставайтесь». Путешественникам назвали сильные молитвы в дороге
Фото: [mediabankmo.ru/Мария Шматкова]
Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в интервью Life.ru рассказал, какие молитвы помогут верующим избежать неожиданных трудностей во время поездок.
Иванов подчеркнул, что полагаться исключительно на свои силы в пути не стоит — лучше испросить благословения у Бога. В качестве обязательных текстов перед отправлением он назвал молитву Иисусу Христу, «Отче наш» и 90-й псалом «Живый в помощи».
Особым покровителем путешественников священник назвал Николая Чудотворца. К нему рекомендуется обращаться с просьбами о защите от аварий, других бедствий и о благополучном возвращении домой. Также православным туристам советуют искать поддержки у Божьей Матери перед иконой «Одигитрия».
Для тех, кто планирует поездку на автомобиле, Иванов порекомендовал брать с собой небольшие иконы и святую воду, а также заранее заказать в храме молебен «О путешествующих».
