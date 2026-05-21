«Без защиты не оставайтесь». Путешественникам назвали сильные молитвы в дороге

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в интервью Life.ru рассказал, какие молитвы помогут верующим избежать неожиданных трудностей во время поездок.

Иванов подчеркнул, что полагаться исключительно на свои силы в пути не стоит — лучше испросить благословения у Бога. В качестве обязательных текстов перед отправлением он назвал молитву Иисусу Христу, «Отче наш» и 90-й псалом «Живый в помощи».

Особым покровителем путешественников священник назвал Николая Чудотворца. К нему рекомендуется обращаться с просьбами о защите от аварий, других бедствий и о благополучном возвращении домой. Также православным туристам советуют искать поддержки у Божьей Матери перед иконой «Одигитрия».

Для тех, кто планирует поездку на автомобиле, Иванов порекомендовал брать с собой небольшие иконы и святую воду, а также заранее заказать в храме молебен «О путешествующих».

Ранее сообщалось о том, что священники жестко ответили на появление особых палат для мусульман.