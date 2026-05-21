«Это была мечта с детства». Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,3 тысячи российских рублей

Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки с подвалом и холодными пристройками находилось в запустении с 2010 года. Объект в стиле барокко признан памятником историко-культурного наследия. Торги проводились с 2022 года. Тогда бизнесмен из России купил дворец за 40 долларов, обязавшись восстановить его под социальные цели, но не выполнил условия, и здание вернулось в муниципальную собственность.

В 2025 году аукционы трижды срывались из-за высокой стартовой цены (296 тыс. белорусских рублей). К марту 2026 года стоимость снизили до 90 рублей, но покупатель не нашелся. На торгах в апреле 2026 года подали одну заявку. Площадь здания — 1527,5 кв. м. Покупатель обязан провести реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию в течение пяти лет.

Новая владелица — россиянка Татьяна — планирует открыть в бывшей шляхетской усадьбе апарт-отель, кафе и музейные залы. Часть помещений по договору с правительством Белоруссии будет доступна для экскурсий. На втором этаже она хочет сделать личные комнаты и в будущем переехать туда жить.

Ранее сообщалось о том, что певец Дима Билан продал дом в Московской области со скидкой в 15%.