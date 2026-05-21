Первую вакцину от менингококка будут вводить детям с трёх месяцев

Вице-президент по корпоративным коммуникациям компании «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил важную информацию о первой отечественной вакцине против менингококка. Препарат планируется применять для иммунизации детей, начиная с трёхмесячного возраста.

По словам Данишевского, в настоящее время производитель ожидает получение регистрационного удостоверения на лекарственное средство. Этот процесс должен завершиться в период с августа по сентябрь текущего 2026 года.

«Наши мощности позволяют производить 4 миллиона вакцин в год. К концу года у нас будет сварено миллион доз. Это достаточно, чтобы стартануть кампанию по прививке детей. У нас будет показание с трёх месяцев», — приводит информагентство слова топ-менеджера.

Представитель фармацевтической компании также обратил внимание на непростую эпидемиологическую ситуацию. В настоящее время фиксируется рост заболеваемости менингококковой инфекцией, а также увеличение числа летальных исходов, вызванных этим недугом. Ежегодно инфекция уносит жизни тысяч детей, и она крайне тяжело поддаётся терапевтическому воздействию.

«Мы готовы будем в 2027 году поставить вакцины столько, сколько нужно для того, чтобы привить всех детей и всю группу риска среди взрослого населения», — заявил Кирилл Данишевский, подтвердив готовность компании покрыть потребности рынка в случае масштабной вакцинации.

Ранее врач Сметанина сообщила о том, что москвичам не нужна прививка от клещевого энцефалита.