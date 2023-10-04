Отлов, усыпление, питание: Сколько стоит содержание бездомных собак в городских центрах

В Главном управлении ветеринарии Омской области проинформировали, что согласовали новые тарифы на обслуживание уличных собак. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года, сообщает gorod55.ru .

Городские службы, которые ухаживают за бездомными собаками, получают деньги из местного бюджета. Так, чтобы выловить пса, необходимо заплатить организации 2045 рублей. После проведения определенных процедур, собаку вернут на прежнее место. На это понадобится 460 рублей.

Животное при необходимости простерилизуют (2806 рублей). За каждый день нахождения в центре на физиологические потребности зверя необходимо выделять 77 рублей. Если животное нет возможности вернуть на прежнее место проживания, то требуется 71 рубль в день. В центрах собаки находятся до того момента, пока не умрут или не найдутся новые владельцы.

Животное должно умереть естественной смертью, но если есть медицинские показания (травма или болезнь), то пса усыпляют – 1463 рублей и плюс деньги на утилизацию - 179 рублей.

Проблема бродячих собак актуальна по всем регионам РФ. Так, в сентябре в Магадане был объявлен режим ЧС: животных отлавливают круглосуточно, а людей просят быть аккуратными.