В Новокузнецком муниципальном округе утренняя рыбалка чуть не закончилась трагедией для одного из жителей. Опасный инцидент произошел в поселке Кузедеево. О нем в телеграм-канале проинформировал глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин, сообщил VSE42.Ru .

По данным издания, рано утром в четверг, 2 апреля, местный рыбак отправился на реку Кондома. В первой половине дня выглянуло солнце, ледяной покров начал подтаивать, и в том месте, где находился мужчина, образовалась промоина. Самостоятельно выбраться из воды он уже не мог. Рыбак не растерялся и сумел позвонить супруге, а та незамедлительно вызвала экстренные службы.

По данным издания, на спасение мужчины были направлены специалисты управления по защите населения и территории округа, а также сотрудники МЧС.

«Отложите удочки, не выходите на лед. И детям расскажите, что играть на реке — опасно», — написал в телеграм-канале Андрей Шарнин.

По информации издания, спасатели в очередной раз предупреждают кузбассовцев: выходить на лед в настоящее время категорически запрещено — это смертельно опасно.

Ранее сообщалось, что нарушителям правил весенней рыбалки грозят штрафы и уголовное наказание.